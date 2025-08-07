Amical : triplé de CR7 avec Al-Nassr

Après avoir marqué face à Toulouse il y a quelques jours en amical (victoire 2-1), Cristiano Ronaldo a cette fois inscrit un triplé ce soir en amical contre Rio Ave. Al-Nassr n’a laissé aucune chance au club portugais en l’emportant 4-0 au Stade de l’Algarve à Faro.

La star a profité d’un public acquis à sa cause pour briller. Après le premier but signé Simakan (15e), le quintuple Ballon d’Or y a été de son coup du chapeau en marquant aux 44e, 63e et 68e minutes. Al-Nassr affrontera Almeria dimanche pour son dernier match amical.