Chelsea : terrible nouvelle pour Levi Colwill

Énorme coup dur pour Levi Colwill. Homme fort d’Enzo Maresca la saison dernière (35 matchs de Premier League, 2 buts, 1 passe décisive), l’international anglais ne devrait pas refouler les terrains de sitôt. Selon la BBC, Colwill souffre en effet d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou.

Le défenseur de 22 ans a déjà subi une intervention chirurgicale, et sera absent la majeure partie de la saison à venir. Cette blessure serait intervenue mardi, lors de sa première séance d’entraînement depuis la Coupe du Monde des clubs. Encore une mauvaise nouvelle pour les Blues, qui doivent déjà composer avec les absences répétées de Wesley Fofana ces derniers mois en défense.