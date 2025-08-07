Menu Rechercher
MHSC : Laurent Nicollin flingue Téji Savanier

Teji Savanier @Maxppp

Cet été, la porte est ouverte pour Téji Savanier (33 ans). Mais ça ne se bouscule pas vraiment pour lui selon Laurent Nicollin, le président du MHSC, interrogé par le Midi Libre. «On s’était mis d’accord sur un départ, s’il pouvait avoir un contrat intéressant ailleurs. Pour l’instant, il n’y a pas de retour.» Rester, même en Ligue 2, est donc une option pour le milieu. Mais son boss est clair : il doit avoir une autre attitude.

«C’est vrai que la saison dernière a été compliquée pour lui, à la fois sportivement et en dehors. J’ai été obligé de lui enlever le capitanat car malheureusement, il n’a pas été à la hauteur. S’il reste, il nous apportera ce qu’il peut apporter (…). Après le mercato, il sera à la disposition du coach. Et peut-être qu’il marquera les buts importants ou fera les passes décisives qui feront qu’il se réhabilitera auprès du public. Ce sera à lui de se bouger le cul pour redevenir titulaire.» Savanier est prévenu !

