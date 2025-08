Le Borussia Dortmund s’attaque à une cible de l’OL

Le Borussia Dortmund continue en quête de renforts offensifs, notamment dans l’axe du terrain. Après s’être heurté au refus d’Ethan Nwaneri, jeune talent d’Arsenal (18 ans), le club allemand a recentré son attention sur Facundo Buonanotte, milieu offensif de 20 ans évoluant à Brighton. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Seagulls, l’Argentin correspond parfaitement au profil recherché par le BVB.

Selon Sky Allemagne, des discussions ont déjà été entamées entre les deux formations, et Buonanotte serait ouvert à un départ vers la Bundesliga. Les dirigeants du Borussia Dortmund, notamment Lars Ricken (directeur général des sports) et Sebastian Kehl (directeur sportif), préparent une offre formelle pour l’ancien joueur de Rosario Central. Prêté à Leicester City la saison passée, où il a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues (six buts et trois passes décisives), Buonanotte n’est toutefois pas la seule option étudiée par le club, qui continue d’explorer d’autres pistes pour renforcer son entrejeu offensif. Il y a quelques jours, l’OL semblait aussi dans le coup pour s’attacher les services de l’Argentin. La concurrence serait visiblement très rude.