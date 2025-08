3e offre de l’OL pour Dominik Greif

Et si cette fois, c’était la bonne ? Après deux échecs, l’OL ne lâche pas le morceau pour Dominik Greif. D’après Diario de Mallorca, le club français a formulé une troisième offre pour le portier slovaque, et espère cette fois convaincre le club espagnol. Elle serait de 4 M€, plus des bonus pouvant avoisiner les 5 M€. Pour rappel, Pablo Ortells, le directeur sportif de Majorque réclame depuis le début 6 M€, dont 5 fixes.

Les Gones croisent les doigts. Ils peuvent aussi compter sur le gardien de 28 ans, qui a fait de l’OL sa priorité et a demandé à sa direction de le laisser partir. Encore sous contrat jusqu’en 2026, il ne s’est pas entraîné ce matin et n’a pas participé au match amical du jour contre Poblense prétextant une gêne à la jambe gauche. Le LOSC est aussi intéressé par ses services.