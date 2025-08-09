Menu Rechercher
Arnaut Danjuma va signer à Valence

Par Santi Aouna
Cette fois, il n’y aura pas de prêt d’Arnaut Danjuma. Cédé une première fois à Tottenham, puis Everton et Gérone, l’ailier néerlandais va quitter définitivement Villarreal où il entrait dans sa dernière année de contrat. Selon nos informations, l’accord est total avec Valence.

Santi Aouna
🚨⚪️⚫️🦇🇳🇱 #Liga |

✍️ Arnaut Danjuma will sign to Valencia

🔐 Verbal agreement in place between all parties involved

✈️ Danjuma will arrive in the next hours in Valencia for the medicals and sign his contract
Le joueur de 28 ans est attendu dans les prochaines heures du côté de son nouveau club pour effectuer ses tests médicaux et signer son contrat. Il sort d’une saison décevante d’un point de collectif avec Gérone mais s’en est plutôt bien sorti sur le plan individuel (37 matchs toutes compétitions confondues, 5 buts et 2 passes décisives).

