L’OL a enfin bouclé la venue de Dominik Greif

Et la 3e fut la bonne ! À en croire plusieurs sources espagnoles, dont Diario De Mallorca, l’OL a enfin réussi à convaincre le Real Majorque de lâcher Dominik Greif. Après deux offres repoussées par le club insulaire, une dernière offensive de 5 M€ bonus compris (4 M€ + 2 M€ selon d’autres sources) a fini par faire plier Pablo Ortells, le directeur sportif espagnol. Celui-ci réclamait depuis le début 6 M€, dont 5 fixes.

Le dirigeant majorquin aura au moins eu le mérite de pousser son interlocuteur jusque dans ses derniers retranchements et n’a jamais lâché le morceau en s’accrochant mordicus au montant désiré, et obtenu. Le feuilleton n’aura pas été si long que cela, une bonne semaine tout au plus, le temps que les parties se mettent toutes d’accord. Depuis le début, les feux étaient globalement au vert pour que ce dossier aboutisse.

Greif voulait rejoindre l’OL

Majorque a eu son chèque, l’OL tient le nouveau gardien qu’il souhaitait en priorité, et le joueur rejoint lui le club désiré. Tout le monde y trouve son compte. Le départ de Lucas Perri à Leeds (16 M€) a tout de même fait accélérer les choses. Même si le staff se disait satisfait de Rémy Descamps, recruter un numéro un apparaissait comme une priorité, mais pas à n’importe quel prix non plus, face aux finances exsangues du club. Majorque exige d’ailleurs quelques garanties de l’OL pour lever le moindre doute sur ses capacités.

Le Slovaque de 28 ans coche beaucoup de cases. Il arrivait en fin de contrat dans un an, son club était donc plus enclin à le lâcher. Il a déjà de l’expérience internationale (5 sélections depuis 2019) et ne coûte pas trop cher autant en transfert qu’en salaires. Mieux encore, Greif avait fait de l’OL sa priorité, alors que le LOSC avait également un œil sur lui pour en faire le successeur de Lucas Chevalier, en partance pour le PSG.