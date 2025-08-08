Botafogo reporte son rapport financier 2024 à cause de l’OL

Prévu initialement ce jeudi, le rapport financier 2024 de Botafogo sera finalement publié demain. Ce retard s’explique par la volonté de la SAF (Sociedade Anônima do Futebo) de détailler les flux financiers dans les notes explicatives. L’objectif est de montrer, noir sur blanc, que John Textor a tenté de sauver l’OL de la relégation en transférant 500 millions de réaux au club français. Résultat : malgré un chiffre d’affaires estimé à 800 millions de réaux, le club brésilien affichera une perte nette sur l’année.

Ce rapport sort dans un contexte particulièrement tendu. L’homme d’affaires américain est engagé dans une bataille juridique avec Eagle Football Holdings, qui l’a évincé du contrôle de l’Olympique Lyonnais et cherche désormais à faire de même à Botafogo. Cette situation alimente les tensions autour de la gestion financière entre les clubs du groupe, et soulève de nombreuses interrogations sur l’avenir de la structure multisports imaginée par Textor.