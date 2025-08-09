Menu Rechercher
Serie A

L’OM a bouclé un départ

Par André Martins
Logo OM pour les 125 ans. @Maxppp

L’Olympique de Marseille continue d’être très actif durant ce marché estival, cette fois-ci chez les jeunes. En effet, Gaël Lafont, milieu de terrain de 19 ans formé au club phocéen, va s’engager avec le Genoa, rapporte Sky Sport Italia. Le club italien, 13e de Serie A la saison dernière et entraîné par le Français Patrick Vieira, recrutera le joueur gratuitement, mais l’OM a négocié un pourcentage à la revente.

Un départ qui s’inscrit dans la volonté de la direction marseillaise de ne pas empêcher ses jeunes joueurs de saisir des opportunités à l’étranger. Né en 2006, Lafont faisait partie des éléments prometteurs du centre de formation de l’OM, mais il n’avait pas encore eu l’occasion de s’exprimer en équipe première.

Serie A

Serie A
Ligue 1
Marseille
Genoa
Gaël Lafont

