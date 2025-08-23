OM : le retour fracassant de Pierre-Emerick Aubameyang au Vélodrome

Il y a des retours qui étaient attendus dans le monde du football, et celui de Pierre-Emerick Aubameyang au Stade Vélodrome en fait partie. Après un premier match décevant à Rennes pour l’ouverture de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille et l’international gabonais retrouvaient enfin leur public pour la réception du Paris FC ce samedi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Vélodrome a semblé inspirer « Auba ». Positionné en pointe par Roberto De Zerbi, l’attaquant a livré une prestation solide. Très actif, il a su se montrer disponible, multiplier les bons placements et inscrire un somptueux but sur corner dès la première période.

Son association avec Amine Gouiri, installé en meneur de jeu, a également été très efficace, promettant de beaux automatismes pour la suite de la saison. L’ancien joueur de Barcelone et du Borussia Dortmund avait déjà laissé entrevoir son influence durant la préparation estivale de l’Olympique de Marseille. Les Phocéens avaient alors terminé leur période de préparation sur une note très positive en s’imposant 3-1 face à Aston Villa, et Pierre-Emerick Aubameyang s’était déjà affirmé comme l’homme fort de la rencontre avec un doublé.

Prêt à confirmer ?

Aujourd’hui, le Gabonais a confirmé qu’il était prêt à peser sur la saison marseillaise, et à bousculer la hiérarchie offensive sous les ordres de Roberto De Zerbi. Après son premier but spectaculaire sur corner, il profitait d’une énorme erreur de Doucet devant sa surface sous la pression de Nadir, pour marquer le but du 3-2 et faire vrombir le Vélodrome. « C’était important de gagner après cette semaine de folie, une semaine marseillaise, comme d’habitude », rigolait le Gabonais au coup de sifflet final sur beIN Sports, élu homme du match par la rédaction FM. À l’image du joueur qu’il est, c’est un discours résolument tourné vers le collectif qu’il tenait ensuite.

«Mon poste ? je suis prêt à tout, je me sens bien physiquement, je ne suis pas encore à 100% pour un match plein, mais ça va venir petit à petit. Je suis là pour aider l’équipe, en 10, 9, sur le côté… La profondeur ? C’est un atout dont on peut se servir, et qui peut faire du bien à l’équipe. C’est pour ça que je suis là, que je suis en forme, je sais qu’il y a des attentes. » Mais à 36 ans, Aubam sait aussi qu’il devra s’auto-gérer. Avec le retour des semaines à trois matchs et dans un environnement aussi énergivore que le contexte marseillais, il devra parfois mettre le frein à main : «ce sera à moi de faire attention et de savoir quand il faut pousser et quand il faut prendre le temps de souffler». Souffler, ce ne sera en tout cas pas pour tout de suite. Le choc contre l’OL dimanche prochain… c’est déjà demain.