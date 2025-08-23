Bilal Nadir, Robinio Vaz… les minots sortent l’OM de la crise !

Du répit pour l’Olympique de Marseille. Après une semaine particulièrement agitée - marquée par la mise à l’écart de Jonathan Rowe et Adrien Rabiot - le club olympien retrouvait, les terrains, ce samedi, à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. Défaits par Rennes le week-end dernier, les hommes de Roberto De Zerbi ont finalement retrouvé le sourire devant leur public en venant à bout du Paris FC (5-2). Une victoire qui a toutefois mis du temps à se dessiner. Idéalement lancés après un penalty transformé par Mason Greenwood (18e) et un but de Pierre-Emerick Aubameyang (24e), les Olympiens ont ensuite fait preuve d’une trop grande fragilité sur le plan défensif. Résultat ? Ilan Kebbal, d’un sublime enroulé, puis Moses Simon, opportuniste, remettaient les deux formations à hauteur.

Dans le doute et sous les sifflets de l’Orange Vélodrome, l’OM se dirigeait alors vers une nouvelle déconvenue. Conscient de l’urgence, le technicien marseillais apportait alors du sang neuf. Très décevant pendant plus d’une heure de jeu, Timothy Weah cédait ainsi sa place à Bilal Nadir (63e). Et que dire de l’entrée en jeu du jeune Marocain de 21 ans. Percutant sur ses premières touches de balle et plein d’envie, le minot marseillais poussait finalement Lohann Doucet à la faute pour permettre à Aubameyang de s’offrir un doublé et de remettre l’OM devant (73e). Acclamé, le Gabonais, élu homme du match par la rédaction FM, sortait finalement dans la foulée, au profit du très prometteur Robinio Vaz (74e). Un deuxième coaching payant de RDZ.

Deux passes décisives pour Nadir, un premier but en L1 pour Vaz !

Et pour cause. Alors que Nadir brillait encore en décalant Pierre-Emile Höjbjerg d’une subtile talonnade pour le quatrième but de l’OM (81e), le gamin de Mantes-la-Jolie, passé par Sochaux, prenait lui aussi ses responsabilités. Précieux dans ses prises de profondeur et très actif sur le front de l’attaque marseillaise, le buteur de 18 ans, lancé par Greenwood, obtenait à son tour un penalty. Et si MG10 manquait l’occasion de s’offrir un doublé, Vaz lui ne ratait pas l’opportunité de briller. Trouvé par le numéro 10 marseillais dans le temps additionnel de cette rencontre, le jeune avant-centre phocéen inscrivait son tout premier but en L1 d’une superbe frappe du droit en angle fermé (90+6e). De quoi définitivement enflammer le Vélodrome.

Interrogé au micro de beIN SPORTS après cette prestation remarquée, Bilal Nadir affichait logiquement sa satisfaction. « J’entre à 2-2, donc il fallait mettre du rythme et pousser. J’ai voulu amener mon jeu vers l’avant pour créer des décalages et on a pu mettre deux buts par la suite. On est un groupe, malgré les événements qui se sont produits. Il y a de la qualité, on a tout pour faire une belle saison. Il faut oublier le premier match et tout ce qui suit avec. On a de la jeunesse, des anciens… un groupe », se félicitait la pépite marseillaise. Difficile de le contredire au regard de la prestation de Pierre-Emerick Aubameyang, lui aussi brillant pour son retour dans l’enceinte phocéenne.

Même si le résultat final du match est satisfaisant, Roberto de Zerbi n’a, lui, pas apprécié la prestation de son équipe. Il a toutefois relevé l’importance des jeunes Olympiens dans le déroulé du match : « On n’a pas bien joué. Je connais très bien mes joueurs et leurs qualités, et c’est pour ça que je dis qu’on a mal joué. Mais j’ai aussi une explication : on a passé une semaine très lourde. Une équipe, ce sont des hommes, pas des robots. On est entrés dans le match la tête trop remplie, avec trop de craintes. On a des garçons sensibles et émotifs. Mais ils ont aussi montré du caractère et de la fierté et, ça, j’en suis très content. Ce n’est pas un hasard si les meilleurs ont été (Pierre-Emile) Höjbjerg et (Pierre-Emerick) Aubameyang, qui ont beaucoup d’expérience, et les jeunes, comme (Bilal) Nadir et Robinio (Vaz) ». En attendant de voir si l’OM réparera, ou non, les choses avec Rabiot, les minots, eux, répondent présents.