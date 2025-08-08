L’OL et le LOSC encore à la bagarre sur une piste de Ligue 1

Les recruteurs de l’OL et du LOSC ne se quittent plus. Nous vous le révélions en début de semaine, les deux clubs étaient à la lutte pour faire venir Dominik Greif, le gardien du Real Majorque. Lyon a perdu Lucas Perri, parti pour Leeds (16 M€) et les Dogues voient Lucas Chevalier s’en aller du côté du PSG pour 40 M€ (plus 15 M€ de bonus). Ils se sont rapidement retrouvés en concurrence sur le marché si particulier des gardiens de but.

C’est l’OL qui est en passe de remporter cette première manche. On l’a appris plus tôt dans la journée, après moult tentatives, les Gones ont réussi à faire plier le club espagnol pour vendre le portier slovène pour 4 M€, plus des bonus pouvant faire grimper la note à plus de 5 M€. Il ne reste plus qu’à signer les contrats. Le mercato ne s’arrête pas là, surtout pour ces deux équipes qui nourrissent des ambitions certaines en Ligue 1.

L’OL et le LOSC scrutent à Toulouse

Ils visent tous les deux une place pour une coupe d’Europe en fin de saison, même Lyon malgré ses déboires et ses contraintes financières. Dans un contexte de flou économique autour des droits TV, le LOSC aussi est obligé de la jouer serrer. Il faut privilégier les pistes moins onéreuses, comme celle menant à Yann Gboho (24 ans). D’après RMC, le Toulousain est suivi par mal de monde, notamment Lille et Lyon, qui sont tous les deux venus aux renseignements.

Ils ne sont pas les seuls sur l’ailier, dont le contrat expire en 2027. Besiktas l’a dans son viseur indique la radio et en ferait même sa priorité à ce poste. Arrivé du Cercle Bruges en janvier 2024 contre 2,5 M€, l’ancien Rennais s’est rapidement imposé chez les Violets (52 matchs toutes compétitions confondues, 9 buts et 8 passes décisives) jusqu’à en devenir le leader d’attaque. C’est bien pour cela que le TFC ne le laissera pas partir à moins de 12 M€, alors que le club s’est déjà beaucoup affaibli cet été.