OM, PSG : les mots d’Adrien Rabiot sur les banderoles du Parc des Princes

Le 16 mars dernier, des banderoles insultant Adrien Rabiot et sa famille avaient été déployées dans la tribune Auteuil du Parc des Princes, lors du match de la 26e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OM (3-1). Le club de la capitale, où le milieu de terrain français a évolué entre 2012 et 2019 en professionnel, avait été sanctionné après les débordements survenus. Le milieu de terrain de 30 ans, joueur de l’OM depuis la saison dernière, est revenu sur cet épisode dans les colonnes de La Provence.

«En tant que footballeur, je suis blindé, a-t-il assuré. Cela fait un moment que je suis professionnel et j’en ai vu des choses… Mais quand ça touche la famille, ça fait mal de voir que nos proches sont affectés. On ne peut pas gérer l’émotion des gens qui sont autour de nous, ils ne devraient pas avoir à subir ça. C’est nous qui sommes sur le terrain, on peut ne pas aimer un joueur ou une équipe, mais de là à insulter de la sorte, je trouve ça petit.»

Ligue 1
PSG
Marseille
Adrien Rabiot

