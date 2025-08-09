Ter Stegen et le Barça enterrent la hache de guerre, la mise au point musclée de Liverpool sur le mercato

Après la guerre, la paix

En Espagne, coup de tonnerre, Ter Stegen a signé le document imposé par le Barça et demandé par la Liga concernant sa blessure. Le litige était allé même au point d’engager des mesures judiciaires contre le joueur, procédures abandonnées après que le gardien soit revenu sur sa décision. « Réconciliés » titre Sport sur sa Une, les deux parties ont signé la paix, indique le quotidien catalan dans ses pages intérieures, enfin la fin du feuilleton, mais le gardien n’a toujours pas de numéro officiel.

L’invervention musclé d’Arne Slot

En Angleterre, Arne Slot tient à clarifier les choses en amont du Community Shield contre Crystal Palace demain, ce n’est pas l’argent qui amènera les titres, comme l’affiche de Daily Express en UNE. L’entraîneur néerlandais ajoute que ce sont les performances de son équipe l’année dernière qui justifient leur place comme favori en Premier League, plus que les nombreux investissements réalisés. « Mes Reds peuvent régner encore » ajoute le Mirror Sport, mais une question reste en suspens : les recrues vont-elles s’intégrer et bien s’adapter à l’exigence du championnat anglais ? Seul le temps nous le dira, ajoute Slot, relayé par le Mirror Sport. Beaucoup de joueurs viennent de l’étranger, où ne sont pas habitués au rythme d’un calendrier comme celui de Liverpool, rien n’est donc fait pour les Reds dans cette saison.

L’immense défi de Lucas Chevalier

En France où le focus est mis sur l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG. « Chevalier à tout prix » titre L’Equipe ce matin, le portier français arrive au PSG pour anticiper le départ programmé de Gianluigi Donnarumma, qui ne veut toujours pas prolonger son contrat. Une arrivée dans un groupe champion d’Europe, et l’ex-gardien de Lille devra se faire sa place. « En gros caractère » ajoute L’Equipe concernant cette intégration, il va falloir faire mieux que Donnarumma, élément essentiel dans l’épopée victorieuse en Ligue des Champions 2025. « Le défi colossal de Chevalier » titre Le Parisien aujourd’hui, celui qui devient le gardien français le plus cher de l’histoire avec les 40 M€ lâchés par le PSG aura beaucoup de poids sur les épaules, mais d’autres avant lui ont su être à la hauteur. Maignan, Lloris ou Barthez avant eux, tous ont su répondre aux attentes, à Lucas Chevalier de suivre leur voie. En tout cas en Europe, cette arrivée jette le voile sur l’avenir de Donnarumma, et en Italie, on s’essaye même au jeu des probabilités pour savoir quel sera le prochain club de l’ancien du Milan AC.