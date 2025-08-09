Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Ligue 1

Radoslaw Majecki prêté au Stade Brestois

Par Maxime Barbaud
1 min.
Radoslaw Majecki sous les couleurs de l'AS Monaco @Maxppp

C’est fait, Radoslaw Majecki rejoint le Stade Brestois sous la forme d’un prêt, comme évoqué ces dernières heures. Le Polonais de 25 ans succède à Marco Bizot, parti à Aston Villa, et très apprécié pour sa personnalité et ses performances. Il devrait être titulaire devant Grégoire Coudert.

La suite après cette publicité
AS Monaco 🇲🇨
L’AS Monaco annonce le prêt de Radoslaw Majecki au Stade Brestois 29 pour la saison 2025-2026 ✍️

Le Club lui souhaite la plus grande réussite avec le SB29 💪
Voir sur X

«L’AS Monaco annonce le prêt de Radoslaw Majecki au Stade Brestois 29 pour la saison 2025-2026.» A Monaco, Majecki était en concurrence avec Philipp Köhn mais aucun des deux portiers n’a vraiment réussi à s’imposer. Lukas Hradecky a d’ailleurs posé ses valises sur le Rocher hier en provenance du Bayer Leverkusen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Brest
Monaco
Radosław Majecki

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Monaco Logo Monaco
Radosław Majecki Radosław Majecki
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier