Radoslaw Majecki prêté au Stade Brestois

C’est fait, Radoslaw Majecki rejoint le Stade Brestois sous la forme d’un prêt, comme évoqué ces dernières heures. Le Polonais de 25 ans succède à Marco Bizot, parti à Aston Villa, et très apprécié pour sa personnalité et ses performances. Il devrait être titulaire devant Grégoire Coudert.

«L’AS Monaco annonce le prêt de Radoslaw Majecki au Stade Brestois 29 pour la saison 2025-2026.» A Monaco, Majecki était en concurrence avec Philipp Köhn mais aucun des deux portiers n’a vraiment réussi à s’imposer. Lukas Hradecky a d’ailleurs posé ses valises sur le Rocher hier en provenance du Bayer Leverkusen.