Radoslaw Majecki prêté au Stade Brestois
C’est fait, Radoslaw Majecki rejoint le Stade Brestois sous la forme d’un prêt, comme évoqué ces dernières heures. Le Polonais de 25 ans succède à Marco Bizot, parti à Aston Villa, et très apprécié pour sa personnalité et ses performances. Il devrait être titulaire devant Grégoire Coudert.
AS Monaco 🇲🇨 @AS_Monaco – 12:01
L’AS Monaco annonce le prêt de Radoslaw Majecki au Stade Brestois 29 pour la saison 2025-2026 ✍️Voir sur X
Le Club lui souhaite la plus grande réussite avec le SB29 💪
«L’AS Monaco annonce le prêt de Radoslaw Majecki au Stade Brestois 29 pour la saison 2025-2026.» A Monaco, Majecki était en concurrence avec Philipp Köhn mais aucun des deux portiers n’a vraiment réussi à s’imposer. Lukas Hradecky a d’ailleurs posé ses valises sur le Rocher hier en provenance du Bayer Leverkusen.
