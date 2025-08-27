Menu Rechercher
Brest : Éric Roy confirme le départ de Pierre Lees-Melou

Pierre Lees-Melou, avec Brest. @Maxppp

Le Stade Brestois va devoir se passer de Pierre Lees-Melou au milieu de terrain. Après Mahdi Camara, transféré à Rennes, l’ancien Niçois quitte le club. Le joueur de 32 ans, encore sous contrat jusqu’en 2027, s’est mis d’accord avec le Paris FC, promu en Ligue 1, pour un transfert estimé entre 6 et 7 M€, selon L’Équipe. Absent de l’entraînement ce mercredi matin, le milieu brestois se rapproche de la capitale pour y poursuivre sa carrière en Ligue 1.

Interrogé sur la situation de Lees-Melou en conférence de presse, l’entraîneur Éric Roy a confirmé le départ de son joueur tout en soulignant son importance : « je ne confirme rien, car ce n’est pas signé, mais il est parti. Je retiens que c’est un joueur formidable, et aussi une personne différente, avec beaucoup de recul et d’autodérision. Je m’entendais très bien avec Pierre. » Un coup dur pour Brest, déjà en difficulté en ce début de saison (3-3 contre Lille, puis 0-2 à Toulouse), et qui doit désormais se réorganiser sans deux piliers de son entrejeu.

