Le Paris FC fonce à l’assaut d’un cadre de l’Ajax Amsterdam

Le mercato s’accélère du côté du Paris FC. Après deux défaites contre le SCO Angers (1-0) et l’Olympique de Marseille (5-2) pour son retour en Ligue 1, le club francilien entend récupérer quelques renforts en cette fin de mercato. Au poste de latéral droit, une arrivée est espérée même si la piste Hamari Traoré (33 ans) semble s’échapper. Joueur du Bayer Leverkusen, Arthur (22 ans) est aussi apprécié.

Selon L’Équipe, le club de la capitale s’est aussi tourné vers un joueur de l’Ajax Amsterdam, le Danois Anton Gaaei. Le joueur de 22 ans qui est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Ajax Amsterdam compte 77 apparitions (4 buts et 8 passes décisives) avec le club néerlandais. Le Paris FC aurait formulé une première proposition de 6 millions d’euros.

