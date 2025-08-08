Brest a enfin trouvé son gardien en Ligue 1

Promis à s’éterniser, le dossier du gardien à Brest va enfin nous livrer son dénouement. Ces dernières semaines, le titulaire au poste depuis quatre saisons, Marco Bizot, a filé sous d’autres cieux. À 34 ans, celui qui s’est affirmé comme l’un des meilleurs portiers de Ligue 1 a rejoint Aston Villa en Premier League, où il officiera en tant que doublure.

La suite après cette publicité

En l’état, c’est donc sa doublure Grégoire Coudert, auparavant passé par Tours et Amiens, qui officie dans les buts lors de la préparation brestoise. Mais a priori, le gardien de 26 ans ne devrait pas se voir confier la responsabilité de numéro un pour la saison à venir. S’il avait prolongé jusqu’en 2027 il y a un an, Coudert ne s’est pas montré déterminant, sans non plus être fautif, lors de ses apparitions ces derniers mois (7 toutes compétitions confondues). En interne, certains doutaient d’ailleurs de sa capacité à endosser le rôle de titulaire.

La suite après cette publicité

Majecki arrive à Brest

Derrière lui, l’Irlandais de 20 ans, Noah Jauny, semble encore trop vert pour postuler malgré sa récente prolongation jusqu’en 2027. Il devrait donc rester, mais en qualité de numéro 2 ou 3. Car à son désavantage, Brest vient de faire le choix de miser sur un gardien confirmé : Radoslaw Majecki. Titulaire alternatif la saison dernière à Monaco, dans un rôle qu’il partageait avec le Suisse Philipp Köhn, le Polonais n’a jamais complètement donné satisfaction.

Arrivé du Legia Varsovie en 2020 pour 7 millions d’euros, il aura l’opportunité de se relancer dans le Finistère, puisqu’il passera sa visite médicale dans les prochaines heures, avant de s’engager dans le cadre d’un prêt d’un an sans option d’achat, comme le révèle L’Équipe. L’international polonais de 25 ans (1 sélection) verra, en parallèle, Lukas Hradecky (35 ans) débarquer à Monaco.