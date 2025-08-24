Ligue 1 : Lens se relance au Havre, Toulouse enchaîne face à Brest, Emegha porte Strasbourg

La 2e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec le traditionnel multiplex et trois rencontres programmées à 17h15. Défait par l’AS Monaco le week-end dernier, le Havre recevait le RC Lens, en quête de rachat après le revers concédé face à l’OL. Organisés en 4-2-3-1 avec Samatta en pointe et Seko positionné en sentinelle, les Havrais ne tardaient pas à s’illustrer mais Soumaré voyait sa tête repoussée par Risser (3e). Alignés en 3-4-3 avec Thauvin, Saïd et le jeune Fofana en attaque, les Lensois réagissaient dans la foulée. Lancé par Thauvin, Udol voyait son centre dévié par la main de Sangante et Guillaume Paradis accordait un penalty aux Sang et Or. Sans trembler, Saïd transformait la sentence et ouvrait le score (0-1, 9e).

Lens retrouve le sourire à Océane

Puni sur la première offensive lensoise, le HAC tentait de réagir. Trouvé par Kechta, Samatta armait une lourde frappe à ras de terre mais Risser brillait encore (12e). Encore présent pour repousser la tentative de Fodé Doucouré, le portier lensois préservait l’avantage des siens (14e). Toujours aussi tranchant, le club normand poursuivait son entreprise mais Kechta, lancé par Doucouré, était encore repris par Gradit (23e). Malgré de nombreuses situations en fin de première période (33e, 38e), les Ciel et Marine craquaient à nouveau sur l’une des rares offensives lensoises. Envoyé en profondeur par Thomasson, Saïd temporisait avant de décaler Fofana qui trompait Diaw d’une frappe croisée chirurgicale (0-2, 40e).

Douché sur chaque attaque du RCL, le HAC était finalement récompensé de sa domination globale juste avant la pause. Sur un ballon repoussé par la défense artésienne, Doucouré, très en vue, déclenchait une sublime reprise de volée qui trompait Risser (1-2, 45+3e). Au retour des vestiaires, les Normands poussaient pour égaliser mais butaient sur un bloc lensois solidaire et plus juste techniquement. Si Touré, Namli puis Mambimbi faisaient leur apparition après l’heure de jeu, les Hacmens ne parvenaient finalement jamais à faire leur retard malgré une dernière situation litigieuse entre Mambimbi et Sarr dans la surface lensoise. Une défaite frustrante (1-2) au regard de la prestation collective des hommes de Didier Digard.

Magri porte Toulouse, Emegha libère Strasbourg

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Strasbourg, tombeur de Metz lors de la première journée, défiait le FC Nantes, battu par le PSG le week-end dernier. Dominateur au cours du premier acte, le RCSA ne parvenait toutefois pas à trouver la faille et était même tout proche de céder juste avant la pause. Sur un ballon dégagé plein axe, Benhattan décalait Guirassy mais ce dernier voyait sa frappe croisée détournée par la jambe droite de Johnsson (45e). En seconde période, Emegha faisait son apparition et Strasbourg maintenait la pression. Si Paez et Lemaréchal s’illustraient tour à tour (64e), c’est finalement Emegha qui libérait les siens. Coupable d’un énorme raté en envoyant le ballon au-dessus du but malgré une position idéale (80e), le buteur strasbourgeois se rattrapait sur l’action suivante en plaçant une tête décroisée dans le petit filet opposé (1-0, 81e). Score final : 1-0.

Enfin, Toulouse et Brest se défiaient au Stadium. Si le SB29 prenait rapidement le contrôle des opérations et se signalait par l’intermédiaire de Baldé (11e, 16e), les Violets s’enhardissaient et frappaient à leur tour. Sur un centre de Gboho, Donnum plaçait une puissante tête qui trouvait la barre de Majecki (45+2e). Au retour des vestiaires, Magri libérait finalement le TFC sur une belle frappe du droit (1-0, 53e) avant de faire le break en solitaire (2-0, 65e). Suffisant pour confirmer le bon début de saison des hommes de Carles Martinez Novell, déjà tombeurs de l’OGC Nice la semaine passée. Au classement, le RC Lens remonte au 9e rang. Toulouse et Strasbourg sont respectivement 2e et 4e alors que le HAC pointe à la 16e place, juste derrière Brest.

Tous les résultats de 17h15

Le Havre 1-2 Lens : Doucouré (45+3e) / Saïd (9e, sp) et Fofana (40e)

Strasbourg 1-0 Nantes : Emegha (81e)

Toulouse 2-0 Brest : Magri (53e, 65e)