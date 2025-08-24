Ligue 1 : Olivier Giroud offre la victoire au LOSC contre l’AS Monaco

En clôture de la deuxième journée de Ligue 1, l’AS Monaco se déplaçait ce dimanche sur la pelouse du LOSC. Un choc entre deux des équipes les plus régulières dans le championnat de France depuis des années. Déplumé cet été, le club nordiste a été accroché lors d’une rencontre prolifique à Brest lors du premier match de la saison (3-3) et cherche donc à s’offrir son premier succès de la saison à domicile face à des Monégasques, faciles vainqueurs du Havre en ouverture (3-1). Vous l’aurez compris, tout indiquait une rencontre animée au stade Pierre-Mauroy. Les premières minutes ont confirmé cette conjecture. Au point physiquement, les deux équipes se sont procurés de nombreuses occasions.

Pour autant, ce sont les visiteurs qui se montraient les plus tranchants. En forme, Maghnes Akliouche a raté sa reprise de volée sur un beau centre de Caio Henrique et n’a pas inquiété un Berke Ozer serein (9e). Quelques minutes plus tard, Folarin Balogun, préféré à Mika Biereth, a vu sa belle tête plongeante tutoyer la lucarne droite (14e). En difficulté, Lille a concédé une nouvelle occasion mais Ozer s’interposait avec brio face à un Akliouche malheureux (17e). C’est alors que les Dogues ont repris du mordant. Après une première frappe dangereuse de Thomas Meunier (19e), Hakon Haraldsson a raté une énorme occasion d’ouvrir le score.

Olivier Giroud sauve le LOSC en fin de match…puis rate un penalty

Trouvé à la limite de hors-jeu, le talent islandais a réalisé un magnifique contrôle avant de rater son face-à-face contre Hradecky (21e). En fin de premier acte, Akliouche s’est encore illustré avec une frappe qui a fui le cadre pour quelques centimètres (41e). Un premier acte décidément animé, mais toujours sans but. Au retour des vestiaires, le rythme est légèrement retombé. Moins inspirées offensivement qu’en première période, les deux escouades se sont livrées à une grande bataille dans la conquête du ballon. Néanmoins, l’ASM a été bien plus bousculé et le LOSC a pris l’ascendant dans cette rencontre. Malgré la blessure regrettable de Ngal’ayel Mukau, évacué sur civière (61e), les ouailles de Bruno Genesio n’ont pas baissé le pied.

Après une intervention héroïque de Mawissa face à Bouaddi (61e), Olivier Giroud, présent ce soir dans les duels, a manqué l’ouverture du score après un appel somptueux et une reprise du gauche quelque peu ratée (73e). Clairement supérieurs à un Monaco brouillon, le LOSC a également pêché dans l’élaboration de ses actions. Finalement, la belle seconde période des Nordistes a été récompensé en toute fin de rencontre. Sur un ultime centre venu de la droite, Olivier Giroud s’est parfaitement retourné et a propulsé une frappe imparable du gauche au fond des filets (1-0, 90+1e). Cinq minutes plus tard, Matias Fernadez-Pardo était fauché dans la surface par Mawissa et a obtenu un penalty. Olivier Giroud se présentait alors, mais ratait sa tentative (90+5e). Pas suffisant pour gâcher la belle fête du champion du monde 2018. Ainsi, grâce au deuxième but en autant de matches d’Olivier Giroud en Ligue 1, le LOSC s’offre son premier succès de la saison. Inspiré en première période, l’AS Monaco s’incline après une deuxième période bâclée.