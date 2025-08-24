Vidéo : le but décisif d’Olivier Giroud contre l’AS Monaco

Olivier Giroud est irrésistible. Pour le choc de la deuxième journée de Ligue 1, le LOSC recevait l’AS Monaco dimanche soir et Olivier Giroud était titulaire pour l’occasion. Après un match disputé, l’ex-international français a réussi à délivrer le stade Pierre-Mauroy en toute fin de match. Peu avant la 90e minute, un long ballon vers Thomas Meunier perçait le milieu de terrain monégasque pour trouver Fernandez-Pardo.

Le Belge pouvait servir Olivier Giroud, seul au point de penalty. Haraldsson pouvait laisser passer vers l’ex-joueur de Chelsea, qui éliminait Dier et pouvait conclure en pivot du pied gauche, sous la barre. Un but qui a fait exploser le public du LOSC, alors qu’Olivier Giroud aurait pu s’offrir un doublé, mais a manqué le cadre sur un penalty en toute fin de match. Déjà son deuxième but de la saison.