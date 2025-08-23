Galatasaray a fait une offre à l’AS Monaco pour Wilfried Singo

Deux ans après sa signature à Monaco en provenance du Torino, Wilfried Singo pourrait s’envoler sous d’autres cieux. L’international ivoirien (23 sélections), devenu un joueur référencé à son poste en Ligue 1, a également pu s’affirmer sur la scène européenne en découvrant les joutes de la Ligue des Champions s. La saison dernière, il avait disputé 27 rencontres de Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives), et 6 de Ligue des Champions (2 buts, 1 passe décisive).

Son profil, sa polyvalence et son potentiel difficile à quantifier, ne laissent pas indifférent aujourd’hui en Europe. Comme Eliesse Ben Seghir, Wilfried Singo continue de faire l’objet de nombreux intérêts à travers le continent, et son club ne devrait pas se montrer inflexible dans les négociations. Lors de son arrivée, l’Ivoirien de 24 ans avait en effet négocié un accord moral avec l’ASM, qui lui avait alors promis un bon de sortie au bout de deux ans.

Galatasaray a de la concurrence

Selon nos informations, Galatasaray fait figure de candidat pour l’accueillir. Le club turc a déjà formulé une offre à l’AS Monaco au cours des dernières heures, et des négociations sont actuellement en cours. Singo fait office de priorité à Galatasaray, pour qui l’argent n’est plus un problème désormais (Victor Osimhen a débarqué de Naples contre 75 M€ cet été, un record dans l’histoire du championnat), et le joueur ouvre la porte à un départ en Turquie. Aujourd’hui, le club de la Principauté attendrait environ 40 millions d’euros pour son défenseur, acheté seulement 9 au Torino en 2023.

Néanmoins, il reste difficile d’assurer, en l’état actuel des choses, que le joueur rejoindra Galatasaray : la concurrence est effectivement féroce sur ce dossier. Le Borussia Dortmund a également exprimé un intérêt pour l’Ivoirien, tandis que plusieurs formations de Premier League sont aussi sur le coup. Pour l’heure, le joueur fait toujours partie du groupe monégasque convoqué pour le déplacement à Lille ce dimanche, mais sa prochaine semaine promet d’être agitée.