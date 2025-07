Brest : Marco Bizot transféré à Aston Villa

Depuis plusieurs mois, Marco Bizot ne cachait plus ses envies de départ. Si Brest avait su retenir le Hollandais par le passé, cette fois, les Bretons ont accepté de laisser filer leur portier de 34 ans, à un an du terme de son contrat. Après quatre saisons passées en Bretagne, Bizot rejoint Aston Villa.

«Aston Villa a le plaisir d’annoncer la signature de Marco Bizot en provenance du Stade Brestois. Le gardien rejoint Villa pour un montant non divulgué après avoir passé quatre ans avec le club français, où il a disputé la Ligue des champions la saison dernière», indique le club anglais qui n’a pas précisé non plus la durée du contrat signé par le portier.