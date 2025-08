Auxerre : ça s’agite pour Clément Akpa

En avril dernier, nous vous avons révélé sur notre site que Clément Akpa, révélation de l’AJ Auxerre, était suivi par des clubs anglais, à savoir Wolverhampton et Everton, et des écuries allemandes, dont Hoffenheim, Stuttgart et l’Eintracht Francfort. Le dernier club mentionné est toujours sur les rangs pour accueillir le footballeur âgé de 23 ans.

La suite après cette publicité

Et il n’est pas le seul. La Real Sociedad est sur le coup. Idem pour le Deportivo Alavés. Mais l’Ivoirien ne forcera pas son départ. Il compte prendre le temps de la réflexion, lui qui se sent bien à l’AJA et qui veut passer un cap sportivement si jamais il doit changer d’air. Il veut des garanties de jeu et un projet qui colle à ses ambitions. Ce qui n’est pas forcément le cas pour certains de ses prétendants, comme Alavés. Affaire à suivre…