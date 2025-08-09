Menu Rechercher
Erik ten Hag fait son mea culpa sur Cristiano Ronaldo

C’est une histoire qui avait fait couler beaucoup d’encre il y a quasiment 3 ans déjà. À la tête de Manchester United, Erik ten Hag avait décidé de frapper dès son arrivée pour redresser le club. Le technicien néerlandais avait décidé d’écarter la star portugaise. Étonné, CR7 n’avait pas manqué de piquer publiquement son coach dans la presse. Ce vendredi, après le match entre le Bayer Leverkusen et Chelsea, ten Hag a été interrogé sur son choix de l’époque.

«Cristiano Ronaldo ? Pour moi ça n’a jamais été le problème. Je pense que c’est le passé. C’était comme ça et c’est tout, c’est le passé. Et après son départ, on a gagné deux trophées. Je lui souhaite le meilleur pour le futur. Je lui souhaite bonne chance», a-t-il ainsi lancé.

