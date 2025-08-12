Alejandro Garnacho met un sacré coup de pression à Manchester United

Alejandro Garnacho est au cœur d’une tempête estivale qui pourrait bien bousculer la dynamique à Old Trafford. Placé dans ce que Ruben Amorim a qualifié de « bomb squad » dès le début de l’été, Garnacho, aux côtés de ses compatriotes exilés Jadon Sancho, Antony, Marcus Rashford et Tyrell Malacia, a clairement montré son mécontentement quant à sa situation actuelle. Après avoir été cantonné au banc lors de la finale de la Ligue Europa, un rôle qui ne correspond pas à ses ambitions, l’ailier argentin avait été sommé par Amorim de chercher un nouveau club.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Daily Mail rapportées plus tôt durant l’été, l’ailier de 21 ans aurait pris la décision de quitter Manchester United et semble désormais tourner ses regards vers Chelsea, qui manifeste un intérêt très marqué. Manchester United, de leur côté, ont vu leur stratégie évoluer. Initialement, les Red Devils réclamaient un montant de 70 millions de livres sterling (environ 80,5 millions d’euros) pour laisser partir Garnacho, mais face à l’insistance du joueur et la volonté de conclure rapidement, ils ont abaissé leur exigence à 50 millions de livres (environ 57,5 millions d’euros).

La suite après cette publicité

Garnacho force son départ

Ce coup de pression exercé par Garnacho ne passe pas inaperçu : il a clairement fait savoir à ses dirigeants qu’il veut un transfert vers Chelsea, sous peine de rester sur le banc pour une période prolongée, potentiellement entre six et douze mois. Ce bras de fer souligne à quel point le jeune ailier veut prendre un nouveau départ dans sa carrière, cherchant un environnement dans lequel il aura un rôle plus prépondérant. La situation crée une tension palpable au sein du club mancunien, qui doit désormais gérer à la fois son effectif et cette demande pressante. De son côté, Chelsea n’a pas tardé à intensifier les négociations pour boucler le deal le plus rapidement possible.

The Guardian précise d’ailleurs que les Blues ont déjà conclu un accord sur les conditions personnelles avec Garnacho et s’activent pour trouver un terrain d’entente avec Manchester United sur le montant du transfert. Le club londonien, après avoir étudié le caractère et la détermination du joueur, ne semble pas inquiet quant à cette situation de crise à Manchester, voyant plutôt en lui une recrue prometteuse pour renforcer son attaque. Par ailleurs, Chelsea explore aussi d’autres pistes, comme un possible échange avec le RB Leipzig impliquant Xavi Simons et Christopher Nkunku, ce qui témoigne d’une volonté claire d’agir rapidement sur le marché. Dans ce contexte, la pression mise par Garnacho pourrait bien accélérer un changement majeur dans l’effectif de Manchester United.