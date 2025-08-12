Manchester United : un autre club veut sauver Jadon Sancho

Considéré comme indésirable à Manchester United, Jadon Sancho continue d’animer le mercato, avec plusieurs clubs intéressés par ses services, mais toujours pas de porte de sortie en vue. Selon le journaliste Alfredo Pedullà, l’AS Roma a récemment relancé les discussions avec les Red Devils pour s’informer sur les conditions du transfert. Cependant, toutes les propositions reçues jusqu’à présent, y compris celle de Besiktas, ont été rejetées, le joueur ayant clairement exprimé son désir de rejoindre la Juventus. Un accord de 17 millions d’euros semblait proche entre les Bianconeri et Manchester United, Sancho étant prêt à baisser son salaire, mais les négociations sont aujourd’hui au point mort.

Du côté de la Louve, l’intérêt pour Sancho s’inscrit dans la volonté de renforcer rapidement l’attaque, à la demande de l’entraîneur Gian Piero Gasperini. Le profil de l’ailier anglais est jugé idéal pour apporter de la profondeur au flanc gauche, actuellement tenu par El Shaarawy. Le montant demandé par le club mancunien ne serait pas un problème pour la formation romaine, qui fait toutefois face à un obstacle de taille : convaincre Sancho de revoir sa préférence et d’envisager un avenir loin de la Juventus.