Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 2

Amiens lorgne Yann Kitala

Par Santi Aouna
1 min.
Yann Kitala sous le maillot de Sochaux @Maxppp

Yann Kitala est libre depuis son départ du Havre où il n’a pas pu disputer la moindre minute du fait de divergences internes. À 27 ans, l’ancien espoir de l’OL, qui est en pleine possession de ses moyens, pourrait rebondir du côté d’Amiens en Ligue 2 même si pour le moment le directeur sportif amiénois explore d’autres pistes.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le coach du club picard Omar Daf, qui a bien connu le joueur lorsque les deux hommes étaient à Sochaux, a validé le profil de l’attaquant congolais qui de son côté est intéressé par le projet du club de Ligue 2. À suivre.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Amiens
Yann Kitala

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Amiens Logo Amiens SC
Yann Kitala Yann Kitala
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier