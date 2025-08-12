Amiens lorgne Yann Kitala

Yann Kitala est libre depuis son départ du Havre où il n’a pas pu disputer la moindre minute du fait de divergences internes. À 27 ans, l’ancien espoir de l’OL, qui est en pleine possession de ses moyens, pourrait rebondir du côté d’Amiens en Ligue 2 même si pour le moment le directeur sportif amiénois explore d’autres pistes.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le coach du club picard Omar Daf, qui a bien connu le joueur lorsque les deux hommes étaient à Sochaux, a validé le profil de l’attaquant congolais qui de son côté est intéressé par le projet du club de Ligue 2. À suivre.