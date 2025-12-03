Toulouse : le témoignage touchant de Djibril Sidibé sur la mort de son petit frère

Depuis un an et demi, Djibril Sidibé est devenu un cadre de Toulouse. Champion du monde 2018, le défenseur droit de 33 ans joue ce rôle de mentor à la perfection et continue de performer avec les Violets. En parallèle, sa sagesse joue un rôle crucial dans le vestiaire du TéFéCé. Une sagesse qu’a exportée l’ancien de Monaco derrière les caméras. En effet, dans le documentaire "Têtes plongeantes" qui sera diffusé sur L’Équipe, le transfuge du LOSC a livré un discours poignant sur la mort tragique de son petit frère de deux mois lorsque le joueur était âgé de 14 ans :

«Ils se sont enfermés dans la chambre, et quand un monsieur est sorti, il m’a dit : il est mort. Quand j’ai entendu ça, ça m’a vraiment fait mal. Je me suis dit que c’était de ma faute, que j’avais dû faire quelque chose de pas bien. J’ai couru dans ma chambre et j’ai carrément voulu sauter par la fenêtre. Je n’étais vraiment pas bien pendant trois ou quatre mois. Je n’en ai parlé qu’à certaines personnes de mon quartier et à ma famille. Au foot, je n’ai rien dit, je ne voulais pas remettre ça dans ma tête.»