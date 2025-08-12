WSG Tyrol - Real Madrid diffusé gratuitement

Alors que la Liga va reprendre mardi pour le Real Madrid avec la réception d’Osasuna, la Casa Blanca n’a pas eu une grosse pré-saison avec la Coupe du monde des Clubs qui l’a occupée jusqu’au 9 juillet et sa défaite 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Ce mardi, les Merengues vont défier le club autrichien de WSG Tyrol.

Une rencontre qui débutera à 19h et sera diffusée sur DAZN. L’occasion de régler quelques ajustements pour Xabi Alonso et ses hommes à une semaine de la reprise de la compétition. Ce sera également l’occasion pour le latéral Álvaro Carreras de faire ses premiers pas avec le club espagnol.