Nice tente de recruter un attaquant de l’Inter

Ce soir, l’OGC Nice joue gros. Battus 2 à 0 la semaine dernière par Benfica à l’Allianz Riviera, les Aiglons vont tenter de réaliser une remontada à Lisbonne en tour préliminaire de l’UEFA Champions League. Et Franck Haise y croit comme il l’a avoué hier en conférence de presse. «Il y a toujours une place pour l’exploit. Elle n’est pas énorme, j’en conviens, mais elle existe. Il faudra d’abord commencer par être meilleur qu’au match aller. Ensuite, il faudra tout faire pour battre cette équipe. Et enfin, si on mène 1-0 à dix minutes de la fin, eh bien on essaiera de marquer le deuxième. C’est ça mon état d’esprit.» Sauf que le technicien français doit composer sans plusieurs joueurs, entre les blessés (Sanson, Ndombélé ou encore Dante) et ceux en instance de départ (Pablo Rosario).

Il espère que des renforts arriveront rapidement sur la Côte d’Azur.« Comme tout entraîneur, j’aurais préféré qu’on recrute, et les joueurs aussi. J’aurais préféré qu’on ait moins de blessés aussi. On continue à travailler sur le recrutement. On verra comment on peut avancer (…) On reconstruit quelque chose. J’ai confiance dans le club et dans le groupe que je vais avoir. Je sais que Fabrice (Bocquet, le président) fait ce qu’il peut sur le marché des transferts. On a encore des choses à aller chercher, avec nos moyens. Il y a des clubs qui en ont d’autres. On n’est pas dans la même cour mais on a les moyens de faire un bon recrutement et une belle saison.» Hier, plusieurs médias ont révélé un fort intérêt pour Mahdi Camara (Brest).

Nice avance sur la piste Taremi

Haise a été invité à en parler. «Je ne sais pas mais en tout cas c’est un bon joueur. Et les bons joueurs sont souvent des bonnes recrues.» Il en dira peut-être autant sur Mehdi Taremi. Ce mardi, La Gazzetta dello Sport révèle que Nice est très intéressé par le joueur de l’Inter Milan. Un club qui est totalement ouvert au départ du joueur de 33 ans, qui n’entre pas dans les plans de Cristian Chivu et de la direction. La publication au papier rose explique qu’il a reçu l’autorisation des Nerazzurri afin de rester en Iran. Il y a quelques semaines, il n’avait pas pu rejoindre les Lombards aux États-Unis pour le Mondial des Clubs, puisqu’il était bloqué au sein de son pays natal après des bombardements israéliens vers des installations iraniennes.

L’attaquant était revenu chez lui au début du mois de juin, après la finale perdue en Ligue des Champions face au PSG. Un temps injoignable, il avait pu se mettre à l’abri par la suite. Alors qu’il pourrait quitter l’Iran selon la GdS, il ne reviendra pas à Milan puisque ses agents ainsi que divers intermédiaires lui cherchent une porte de sortie en Europe, où il veut rester. Il a donc refusé une proposition de Flamengo au Brésil. Le média italien indique que la Turquie et l’Angleterre sont des points de chute possibles. En Premier League, destination qui semble avoir ses faveurs, Leeds, Fulham et Nottingham Forest sont intéressés. Mais Nice a fait une entrée fracassante sur ce dossier. Sport Mediaset précise que l’Inter souhaite rapidement trouver un accord pour le vendre et se séparer d’un gros salaire.