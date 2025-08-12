Ligue 1
Trois clubs algériens sur Sami Tlemcani
Parti à 16 ans du côté de Chelsea avec une étiquette de prodige, Sami Tlemcani (1m97) est aujourd’hui libre de tout contrat après une expérience intéressante de deux saisons du côté de l’AEK Athènes B. À 21 ans, le portier natif de Saint-Maurice a été proposé à Dunkerque, club d’un certain Christophe Lollichon qu’il avait côtoyé chez les Blues.
Mais Tlemcani, très mature à son poste et très fort balle au pied, devrait plus probablement découvrir la première division algérienne. Ce dernier, qui veut une place de gardien numéro 1, est en contact avec plusieurs formations de première division, à savoir Paradou AC, le Mouloudia d’Oran et le CR Belouizdad.
