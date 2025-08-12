Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Ligue 1

Trois clubs algériens sur Sami Tlemcani

Par Sebastien Denis
1 min.
Sami Tlemcani @Maxppp

Parti à 16 ans du côté de Chelsea avec une étiquette de prodige, Sami Tlemcani (1m97) est aujourd’hui libre de tout contrat après une expérience intéressante de deux saisons du côté de l’AEK Athènes B. À 21 ans, le portier natif de Saint-Maurice a été proposé à Dunkerque, club d’un certain Christophe Lollichon qu’il avait côtoyé chez les Blues.

La suite après cette publicité

Mais Tlemcani, très mature à son poste et très fort balle au pied, devrait plus probablement découvrir la première division algérienne. Ce dernier, qui veut une place de gardien numéro 1, est en contact avec plusieurs formations de première division, à savoir Paradou AC, le Mouloudia d’Oran et le CR Belouizdad.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paradou
MC Oran
Belouizdad
Sami Tlemcani

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 (Algérie)
Paradou Logo Paradou AC
MC Oran Logo MC Oran
Belouizdad Logo CR Belouizdad
Sami Tlemcani Sami Tlemcani
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier