La Juventus sur le point de piquer une piste de l’OM

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour son milieu de terrain, Matt O’Riley se dirige vers un autre club. En effet, le milieu danois de 24 ans qui reste sur une saison difficile avec Brighton (24 apparitions pour 2 buts et 4 passes décisives) a été gêné par les blessures et n’a pas pu s’exprimer totalement. Une situation qui pousse celui qui est arrivé chez les Seagulls il y a un an contre 30 M€ d’envisager déjà un départ.

Selon Tuttosport, la Juventus a pris le dossier en main sous l’impulsion de Damien Comolli. Le club italien a déjà trouvé un accord avec le joueur pour un contrat de cinq ans et un salaire de 3 millions d’euros annuel. Il faudra cependant s’entendre avec Brighton qui attend 30 millions d’euros pour son joueur qui plaît aussi à Naples, Everton, Sunderland et Nottingham Forest.