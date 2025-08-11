Menu Rechercher
Inter : Benjamin Pavard a une porte de sortie

Depuis quelques jours, la presse italienne annonce que l’Inter ouvre clairement la porte à un départ de Benjamin Pavard (29 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Français a visiblement tapé dans l’œil d’un club.

Fanatik explique que Galatasaray apprécie beaucoup son profil. De son côté, Marca ajoute que la direction du club turc a même déjà contacté les dirigeants milanais pour le champion du monde 2018. Affaire à suivre…

