Menu Rechercher
Commenter 5
Matchs Amicaux

Mats Hummels tire sa révérence lors de son tout dernier match avec le BVB

Par Allan Brevi
1 min.
Mats Hummels @Maxppp
Dortmund 1-2 Juventus

Mats Hummels, qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière a fait un retour symbolique ce dimanche 10 août en étant capitaine lors du match amical du Borussia Dortmund contre la Juventus (1-2). Arrivé au club en 2008 en provenance du Bayern, il a joué 8 saisons en jaune avant d’ensuite quitter le BVB pour retourner avec le Bayern Munich en 2016. Mais il est finalement revenu à Dortmund en 2019. Après une dernière saison passée à Rome en 2024-2025, il a choisi ce match pour dire au revoir à son club de cœur et à ses supporters, marquant la fin d’une carrière riche de plus de 500 matchs avec le BVB et 58 sélections en équipe d’Allemagne.

La suite après cette publicité
BeSoccer
🔚 Hummels ya anunció su retirada, pero el Borussia Dortmund le extendió su contrato para brindarle un último homenaje...
Voir sur X

Entré sur le terrain pour entamer la rencontre, Hummels a été remplacé dès la 19e minute, moment où il a reçu une ovation du stade et une haie d’honneur de la part des deux équipes. Véritable légende du Borussia Dortmund et de la Bundesliga, son rôle de leader et sa longévité ont fait de lui un défenseur emblématique et respecté. Une belle manière de conclure une carrière exemplaire. Désormais, on ne peut que lui souhaiter une bonne retraite à l’âge de 36 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Dortmund
Bayern Munich
Rome
Juventus
Mats Hummels

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Rome Logo AS Rome
Juventus Logo Juventus Turin
Mats Hummels Mats Hummels
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier