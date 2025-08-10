Mats Hummels tire sa révérence lors de son tout dernier match avec le BVB

Mats Hummels, qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière a fait un retour symbolique ce dimanche 10 août en étant capitaine lors du match amical du Borussia Dortmund contre la Juventus (1-2). Arrivé au club en 2008 en provenance du Bayern, il a joué 8 saisons en jaune avant d’ensuite quitter le BVB pour retourner avec le Bayern Munich en 2016. Mais il est finalement revenu à Dortmund en 2019. Après une dernière saison passée à Rome en 2024-2025, il a choisi ce match pour dire au revoir à son club de cœur et à ses supporters, marquant la fin d’une carrière riche de plus de 500 matchs avec le BVB et 58 sélections en équipe d’Allemagne.

Entré sur le terrain pour entamer la rencontre, Hummels a été remplacé dès la 19e minute, moment où il a reçu une ovation du stade et une haie d’honneur de la part des deux équipes. Véritable légende du Borussia Dortmund et de la Bundesliga, son rôle de leader et sa longévité ont fait de lui un défenseur emblématique et respecté. Une belle manière de conclure une carrière exemplaire. Désormais, on ne peut que lui souhaiter une bonne retraite à l’âge de 36 ans.