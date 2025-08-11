L’incroyable raté de Marcus Rashford en amical contre Côme

Dimanche soir, le FC Barcelone s’est largement imposé contre le Côme de Cesc Fàbregas (5-0), à l’occasion du dernier match de préparation des Blaugranas et du traditionnel Trophée Joan Gamper. Si trois membres du quatuor offensif mis en place par Hansi Flick se sont largement illustrés — Lamine Yamal et Fermín López ayant inscrit un doublé, et Raphinha ayant signé un but et une passe décisive —, Marcus Rashford, aligné en pointe, ne s’est pas distingué de la meilleure des manières.

Malgré de bons déplacements et une passe décisive parfaite pour Raphinha à la 37e minute de jeu, l’attaquant de 27 ans s’est également fait remarquer par ce qui est peut-être l’un des plus gros ratés de l’année, avant même le début officiel de la saison. Après avoir habilement contrôlé une passe en profondeur de Lamine Yamal, l’international anglais (62 sélections, 17 buts) a contourné le gardien Jean Butez et effacé un autre défenseur de Côme. Alors que la distance était courte et que la cage était quasiment vide — seuls deux défenseurs se trouvaient encore devant la ligne de but —, Rashford a tiré à côté du poteau, à la surprise générale… et à la sienne. De quoi se prendre la tête entre les mains et déjà subir les critiques de certains supporters très exigeants, ainsi que de ses détracteurs, qui ne portent pas l’ancien joueur de Manchester United dans leur cœur.