Mercato : le Barça a désigné ses 3 priorités

Le mercato d’été s’est refermé il y a un peu plus d’un mois en Espagne. Mais le FC Barcelone prépare déjà la suite. Ce mardi, Sport révèle que Deco a déjà désigné les trois priorités des prochains mercatos. Si faire un coup n’est pas exclu cet hiver, c’est surtout l’été prochain que les Culés veulent frapper fort. Le média catalan indique donc que Deco scrute le marché et a déjà noué des contacts pour des postes bien précis. En effet, un défenseur central gaucher est ciblé. L’idée est de mettre la main sur un élément ni trop jeune, ni trop vieux.

Les profils de Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) et Gonçalo Inácio (Sporting Lisbonne) sont appréciés. Ensuite, les Blaugranas veulent un latéral puissant et polyvalent. Un dossier complexe puisque les meilleurs joueurs sont déjà pris. Enfin, le FCB souhaite mettre la main sur un avant-centre de classe mondiale, qui sera la grande star de l’équipe. Ce sera le gros dossier du Barça, surtout durant cette année électorale. Erling Haaland (Man City), Julian Alvarez (Atlético) et Lautaro Martinez (Inter) sont ciblés. Il reste à savoir comment le FCB, qui a toujours quelques soucis de trésorerie, s’offrira tout ce petit monde.