Le coup de pression intense de Deco au vestiaire du FC Barcelone

À l’heure où le FC Barcelone traverse une période d’incertitude sportive et économique, Deco a choisi de hausser le ton pour rappeler que le travail collectif doit primer sur les noms et les promesses du mercato. Il a lancé un avertissement clair à son vestiaire et à la direction à l’approche du prochain mercato. Dans une longue interview accordée à Catalunya Ràdio, l’ancien milieu de terrain portugais a insisté sur la nécessité de retrouver une mentalité collective et un sens du travail qui ont fait défaut ces dernières semaines. Nous ne sommes pas aussi magnifiques ou aussi brillants que certains l’ont cru la saison dernière. Nous sommes forts seulement quand nous travaillons ensemble, parce qu’en plus de la qualité, nous avons besoin d’effort et d’unité, a-t-il déclaré. Ce message, dans la lignée du “les égos tuent le succès” lancé par Hansi Flick après le nul à Vallecas (1-1), vise à provoquer une réaction au sein d’un groupe jugé trop complaisant et inconstant depuis le début de la saison.

Sur le plan structurel, Deco a dressé un constat lucide sur la situation économique du club et ses répercussions sur la politique de transferts. Le directeur sportif a admis que les contraintes du fair-play financier limitent les possibilités du Barça pour renforcer l’équipe en janvier : «Nous n’avons pas de marge pour des achats importants, mais nous avons réussi à conserver la base : Pedri, Gavi, Lamine, Fermín, Raphinha… Cela compte aussi comme un succès. Si nous pouvions agir plus librement sur le marché, ce serait idéal, mais nous devons nous adapter». L’idée, selon lui, n’est plus de recruter à tout prix, mais de consolider un groupe compétitif et cohérent, capable de durer plusieurs saisons au haut niveau. Deco souligne qu’après les années de déséquilibre financier, le club doit «bâtir sur la continuité plutôt que sur l’urgence».

Ne pas se précipiter dans l’urgence

Interrogé sur le secteur offensif, Deco a reconnu que le Barça manque d’un véritable neuf de référence, tout en refusant de céder à la panique. «Si un attaquant du niveau de Lewandowski était disponible sur le marché, nous y penserions. Mais ce n’est pas le moment de parler de transferts. Ferran peut remplir ce rôle, et il ne faut pas s’obséder avec un profil unique», a-t-il expliqué, en prenant pour exemple le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions sans véritable avant-centre fixe. L’ancien joueur du Barça préfère insister sur la polyvalence de l’effectif et la progression des jeunes issus de la Masia, qui doivent «assumer davantage de responsabilités» au fil de la saison. Par ailleurs, il a confirmé que le club souhaitait renouveler rapidement le contrat de Frenkie de Jong, élément clé du projet sportif, tout en reconnaissant que la blessure de Marc-André ter Stegen avait perturbé la planification de l’été dernier, forçant le Barça à réagir dans l’urgence pour recruter un gardien.

Dans la suite de son entretien, Deco a tenu à défendre la gestion du club dans le dossier Lamine Yamal, au cœur d’une polémique avec la Fédération espagnole. Le jeune ailier souffre toujours d’une surcharge au pubis, et le Barça préfère privilégier une récupération complète. «Lamine n’est pas bien, il a encore des douleurs. Nous avons fait un rapport médical clair, et ensuite la Fédération décide. Flick était agacé qu’il ait joué deux matches avec l’Espagne avant de revenir blessé, mais nous faisons simplement notre travail», a précisé Deco, tout en appelant au dialogue entre clubs et sélectionneurs. En toile de fond, son discours révèle une ligne directrice ferme : protéger les jeunes, maîtriser les dépenses et exiger plus de rigueur du vestiaire. Le message est limpide et avant de penser à recruter, le Barça doit redevenir un collectif solide, discipliné et ambitieux, à la hauteur de son prestige.