Liverpool est la risée de l’Angleterre, le FC Barcelone effraie déjà toute l’Europe

Liverpool moqué par la presse

Les Eagles de Crystal Palace ont fait tomber Liverpool lors du Community Shield, ils ont été menés à deux reprises et ils ont égalisé deux fois avant de gagner aux tirs au but. Deux mois à peine après sa victoire en finale de FA Cup contre le Manchester City de Pep Guardiola, Crystal Palace a récidivé contre le champion d’Angleterre. Un succès de prestige pour un club qui n’est pas habitué à jouer des finales, comme quoi, il n’y a pas que les cadors anglais qui ont le droit de triompher. La presse espagnole s’amuse de la performance grandiose de «Dean Henderson qui a freiné 300 M€». Le gardien anglais à la casquette a repoussé les tirs au but d’Harvey Eliott et d’Alexis Mac Allister, Mohamed Salah lui a tiré au-dessus. «Reality Cheque» écrit le Daily Mirror, jeu de mots aussi pour expliquer que les centaines de millions dépensés par Liverpool sur ce mercato estival ne suffisent pas pour gagner des titres, y compris en étant le grand favori.

Le Barça fait déjà le show

Le Barça jouait hier son dernier match de préparation lors de l’annuel trophée Joan Gamper. Victoire 5-0 des hommes d’Hansi Flick qui ont écrasé le Côme de Cesc Fabregas. Fermin Lopez a inscrit un doublé, Lamine Yamal aussi et Raphinha le cinquième but. «Ce Barça fait peur» écrit le journal Marca, il n’y aura pas eu besoin d’une grosse préparation pour que le champion d’Espagne en titre retrouve des sensations. Surtout que les recrues s’intègrent bien, que ce soit Marcus Rashford ou le gardien Joan Garcia. Et que dire du Ballon d’Or qui fait vibrer le Barça comme l’écrit Sport, l’inévitable Lamine Yamal. Le numéro 10 barcelonais a encore éclaboussé la rencontre de son talent, une habitude depuis le début de sa carrière. Mais le MVP hier soir ce n’était pas Lamine Yamal, c’est Fermin Lopez qui a reçu le trophée d’homme du match. Un doublé important pour le milieu offensif barcelonais lié à des rumeurs de départs. Fermin Lopez a montré qu’il avait l’étoffe d’un titulaire au Barça, de quoi faire plaisir aux supporters catalans.

L’Inter Milan lâche l’affaire pour Ademola Lookman

L’Inter Milan cherche toujours des renforts offensifs et le dossier Ademola Lookman pourrait bien être enfin bouclé. Cependant, ce n’est pas la conclusion qu’imaginait le finaliste de la dernière Ligue des Champions… L’Inter Milan et l’Atalanta Bergame n’arrivent pas à s’entendre sur un montant de transfert donc les Nerazzurri auraient dit stop. L’Inter a même déjà coché le nom d’un autre joueur pour oublier Ademola Lookman, un certain Jadon Sancho. On avait parlé de lui à la Juventus, finalement, c’est un autre club italien qui pourrait rafler la mise.