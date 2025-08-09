Borussia Dortmund : Serhou Guirassy balaie les rumeurs sur l’Arabie saoudite
Interrogé par Sky Sport Allemagne, Serhou Guirassy, attaquant du Borussia Dortmund, est revenu sur les rumeurs d’un intérêt venu d’Arabie saoudite, à un moment où le marché des attaquants est grandement influencé par la puissance économique de la Saudi Pro League. L’international guinéen (22 sélections, 9 buts) assure qu’aucune offre ne lui est jamais parvenue.
«On parle souvent beaucoup d’un transfert en Arabie saoudite, mais je n’ai rien entendu. On me pose constamment des questions à ce sujet, mais moi, je n’en ai jamais entendu parler. Je ne m’occupe pas de ces choses-là. Si quelqu’un m’appelle à ce sujet, ce sont mon frère et mon agent qui s’en chargent. Ce n’est pas mon problème, donc je ne peux pas dire avec certitude s’il y a eu un intérêt. Bien sûr que c’est possible, mais je suis bien ici au BVB et je veux gagner des titres», a assuré l’ancien joueur du Stade Rennais.
