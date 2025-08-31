Menu Rechercher
BL : Serhou Guirassy porte le Borussia Dortmund contre l’Union Berlin

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
guirassy @Maxppp
Dortmund 3-0 Union Berlin

La semaine dernière, le Borussia Dortmund a raté sa rentrée en Bundesliga en étant accroché sur la pelouse de Sankt Pauli et en encaissant deux buts dans les dix dernières minutes du match (3-3). Ce dimanche, le BVB avait donc à cœur de se rattraper à domicile face à l’Union Berlin. Et sous l’impulsion d’un grand Serhou Guirassy, le club de la Ruhr a glané son premier succès de la saison.

Dortmund 3 44', 58' S. Guirassy 81' F. Nmecha Union Berlin 0 90+5' Logo Bein Sports 2

Déjà buteur la semaine passée, l’attaquant guinéen a ouvert le score juste avant la mi-temps (1-0, 44e). En forme, l’ancien de Rennes a doublé la mise peu avant l’heure de jeu (2-0, 58e). En fin de rencontre, Felix Nmecha s’est joint à la fête avec une belle reprise de volée à bout portant (3-0, 81e). Un premier succès précieux pour Dortmund qui lance enfin sa saison. L’Union s’incline pour la première fois de la saison.

Pub. le - MAJ le
