Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

Juventus : le missile de Kenan Yildiz contre l’Inter Milan !

Par Allan Brevi
1 min.
Kenan Yıldız @Maxppp
Juventus 4-3 Inter Milan

Kenan Yildiz a fait parler sa puissance cet après-midi face à l’Inter Milan. Positionné en soutien de Dušan Vlahović, le jeune international turc de la Juventus a envoyé une frappe surpuissante depuis l’extérieur de la surface, qui est venue se loger dans le petit filet de Sommer. Un geste de grande classe qui a fait exploser l’Allianz Stadium.

La suite après cette publicité
DAZN France
☄️ | Un missile de Kenan Yildiz, et la @juventusfc reprend les commandes ! 🎯

Profitez de notre offre exceptionnelle à 9,99€/mois pendant 3 mois puis 16,99€, rendez-vous ici : 📷👈
Voir sur X

Grâce à ce superbe but, la Vieille Dame reprend l’avantage dans ce choc de Serie A et mène désormais 2-1 face à son rival intériste. Déjà remarqué pour sa qualité technique et son audace, Yildiz confirme encore une fois qu’il est l’une des révélations de ses dernières saisons avec la Juve.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Juventus
Inter Milan
Kenan Yıldız

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Inter Milan Logo Inter Milan
Kenan Yıldız Kenan Yıldız
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier