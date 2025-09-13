Serie A
Juventus : le missile de Kenan Yildiz contre l’Inter Milan !
1 min.
@Maxppp
Kenan Yildiz a fait parler sa puissance cet après-midi face à l’Inter Milan. Positionné en soutien de Dušan Vlahović, le jeune international turc de la Juventus a envoyé une frappe surpuissante depuis l’extérieur de la surface, qui est venue se loger dans le petit filet de Sommer. Un geste de grande classe qui a fait exploser l’Allianz Stadium.
DAZN France @DAZN_FR – 18:49
☄️ | Un missile de Kenan Yildiz, et la @juventusfc reprend les commandes ! 🎯Voir sur X
Grâce à ce superbe but, la Vieille Dame reprend l’avantage dans ce choc de Serie A et mène désormais 2-1 face à son rival intériste. Déjà remarqué pour sa qualité technique et son audace, Yildiz confirme encore une fois qu’il est l’une des révélations de ses dernières saisons avec la Juve.
