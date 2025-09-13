Ligue 1 : grâce à un exploit de Boga, l’OGC Nice s’impose contre Nantes

Avec deux défaites en trois journées, l’OGC Nice n’avait pas le droit à l’erreur face au FC Nantes, en ce samedi après-midi. Face aux Canaries de Luis Castro, Franck Haise pouvait notamment compter sur le retour de son capitaine, Dante, qui disputait ses premières minutes en championnat cette saison. Dans une Allianz Riviera loin d’être remplie, les Niçois ont multiplié les occasions sur la cage nantaise, mais sont tombés sur un grand Anthony Lopes, pour son 400e match en Ligue 1. Les tentatives de Kevin Carlos (2e, 35e), de Boudaoui (17e), d’Oppiong (20e) et de Clauss (22e), sur coup franc, ont trouvé les gants de l’ancien Lyonnais, impérial en première période. Sofiane Diop (19e) a, quant à lui, trouvé le poteau sur une frappe lointaine.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Nice 6 4 0 2 0 2 5 5 14 Nantes 3 4 -2 1 0 3 1 3

Les efforts des Niçois ont finalement payé en deuxième période. Parti du milieu du terrain, Jeremie Boga s’est défait de Lepenant et d’Awaziem avant de battre Lopes pour signer son deuxième but de la saison, et surtout, ouvrir le score dans ce match (56e, 1-0). Morgan Sanson pensait donner un deuxième but d’avance aux Aiglons, mais Terem Moffi était signalé en position de hors-jeu au départ de l’action (69e). Malgré l’apport intéressant des entrants, le Gym a finalement dû se contenter d’une courte victoire (1-0). Suffisante pour permettre à Haise et à ses hommes de passer provisoirement dans la première partie de tableau et de prendre la 9e place du classement. Nice ira à Brest lors de la prochaine journée. Quant à Nantes, c’est déjà une troisième défaite en quatre rencontres de championnat. La formation de Luis Castro occupe la 14e position et se rendra à Rennes, le week-end prochain.