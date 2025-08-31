PSG : le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus a capoté

Les dernières heures du mercato réservent parfois de mauvaises surprises. Parti à la Juventus Turin pour une saison en prêt, Randal Kolo Muani est de retour au Paris Saint-Germain le temps de se mettre d’accord avec son prochain club. Auteur de 8 réalisations et d’une passe décisive en 16 rencontres de Serie A, il avait satisfait la direction bianconera pour ses six mois passés à Turin. Tout allait dans le sens d’un nouveau départ en prêt chez la Vieille Dame pour l’international français avant la fin de ce mercato d’été.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, la presse italienne affirmait que l’ex-joueur du FC Nantes et de Francfort avait trouvé un accord avec le club piémontais autour d’un contrat de cinq saisons. Le club parisien et la Juventus travaillaient alors pour un prêt, avec option d’achat obligatoire. Mais le transfert tardait car la Vieille Dame n’avait pas les moyens de s’offrir le finaliste du Mondial 2022 et devait revoir ses plans. L’idée d’un prêt avec option d’achat non obligatoire avait été émise, alors qu’un montant d’environ 50 millions d’euros avait été évoqué pour celle-ci.

La suite après cette publicité

Le deal n’a pas plu au PSG

«On a eu quelques discussions avec le PSG, mais ce n’est pas allé plus loin. Je ne sais pas comment ça va finir. On doit faire attention au fair-play financier de l’UEFA. Le moindre euro compte. On a déjà deux très bons attaquants avec Dušan Vlahović qui va rester avec nous et Jonathan David. Avec ces deux-là, on est très contents de ce qu’on a», avait déjà expliqué le patron de la Juve, Damien Comolli. Et les dernières informations de RMC Sport vont dans ce sens, puisque Randal Kolo Muani ne signera à la Juve.

En effet, les nombreux changements de la Juve dans la structuration du deal ont obligé le Paris Saint-Germain à se retirer des négociations avec le club italien. Un coup dur pour le buteur de 26 ans, qui souhaitait rester avec les Bianconeri sur le long-terme. Les dernières heures du mercato seront décisives pour le Paris Saint-Germain et Randal Kolo Muani, qui ne rentre toujours pas dans les plans de Luis Enrique, malgré un contrat jusqu’en 2028. Il faudra convaincre un autre club de se l’offrir, à moins d’un retournement de situation avec la Juventus, avant lundi soir, 20 heures.