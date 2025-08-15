PSG : Randal Kolo Muani s’est mis d’accord avec son prochain club

Parti à la Juventus Turin pour une saison en prêt, Randal Kolo Muani est de retour au Paris Saint-Germain. Non-convoqué par Luis Enrique pour le groupe de Supercoupe d’Europe, il est actuellement présent à l’entraînement avec les lofteurs et reste dans l’attente d’une nouvelle porte de sortie. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international français (31 sélections, 9 buts) était courtisé par plusieurs belles écuries européennes. Nous vous informions mi-juillet que Manchester United et Newcastle étaient sur le coup.

Tout comme certains clubs italiens, dont la Juventus qui aimerait le conserver. Auteur de 8 réalisations et d’une passe décisive en 16 rencontres de Serie A, il avait satisfait la direction bianconera pour ses six mois passés à Turin. Et d’après les informations de RMC Sport, l’attaquant se rapproche d’une nouvelle saison sous les couleurs de la Juventus. L’ex-joueur du FC Nantes et de Francfort a trouvé un accord avec le club piémontais autour d’un contrat de cinq saisons.

La Juventus doit se mettre d’accord avec le PSG

Il s’agirait d’un nouveau prêt d’une saison, accompagné d’un contrat obligatoire de quatre ans. Randal Kolo Muani souhaite rester à la Juve sur le long terme, mais il reste encore à convaincre le PSG. Le club parisien et la Juventus travaillent justement sur ce prêt avec une option d’achat obligatoire, et les dirigeants franciliens attendent l’offre de la Vieille Dame. Il faudra ensuite que le PSG accepte la proposition, alors que toutes les parties devraient se mettre d’accord pour faciliter ce départ.

Transféré à l’été 2023 au PSG en provenance de l’Eintracht Francfort contre 95 millions d’euros, Randal Kolo Muani avait réussi à se relancer du côté de la Juve, ce qui lui a également donné l’opportunité d’avoir un rôle important avec l’équipe de France. «Je suis très content d’avoir pu rejouer un peu plus, que ce soit en sélection ou en club. Je suis très content à la Juventus, j’espère continuer là-bas, ils m’ont bien accueilli, je prends du plaisir», avait-il déclaré avant de disputer le Mondial des Clubs avec eux.