Manchester United et Newcastle entrent dans la course pour Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani est sans conteste l’un des attaquants les plus convoités de ce mercato estival. À 26 ans, l’international français s’impose comme une véritable attraction sur le marché des transferts, suscitant un engouement rare à ce niveau. Sa saison en prêt à la Juventus, d’abord sous Thiago Motta puis avec Igor Tudor, a marqué les esprits. Décisif, mobile, impliqué dans le jeu comme peu d’attaquants savent l’être, Kolo Muani a rapidement conquis le public turinois par son efficacité balle au pied, sa vision du jeu et sa capacité à faire briller ses coéquipiers. Son impact dans les grands matchs, sa régularité et son sens du collectif ont été salués par les observateurs comme par le vestiaire. À Turin, tout le monde s’accorde à dire que son passage n’a pas seulement été réussi : il a été convaincant, enthousiasmant et porteur d’espoirs pour l’avenir. Auteur de cinq réalisations en trois matchs, RKM a terminé la saison avec un total de huit buts en dix-neuf matchs.

Forcément, un tel profil ne passe pas inaperçu. Partout en Europe, Kolo Muani fait parler. Il est dans toutes les discussions, au cœur des réflexions des grandes directions sportives. Les médias italiens, anglais, allemands ou français le placent régulièrement en une : preuve de son rayonnement grandissant. Entre sa puissance, sa finesse technique et son altruisme rare pour un attaquant axial, le joueur toujours sous contrat avec le PSG incarne le "neuf moderne" que recherchent tous les grands clubs. À la Juventus, on rêve de prolonger l’aventure, et on fait tout pour le convaincre que le projet turinois est taillé pour lui. Mais une chose est certaine : cet été, Randal Kolo Muani est l’un des noms qui fait le plus couler d’encre, et chaque mouvement autour de lui est scruté avec attention.

Deux cadors de Premier League s’activent

Randal Kolo Muani est aujourd’hui dans le viseur des plus grands clubs européens, et notamment de deux poids lourds de Premier League : Manchester United et Newcastle. Selon nos informations, les deux clubs anglais ont identifié l’attaquant français comme une cible prioritaire pour occuper le poste de numéro 9 cet été. Du côté de Manchester, le dossier s’est accéléré après le refus d’Hugo Ekitike, obligeant les Red Devils à activer d’autres pistes solides : Kolo Muani figure sur la short list, avec un profil jugé idéal par la cellule de recrutement. Newcastle, de son côté, reste attentif à la situation d’Alexander Isak, au cœur de plusieurs rumeurs de départ vers l’Arabie saoudite. Anticipant un possible mouvement, les Magpies ont pris des contacts autour de Kolo Muani, convaincus que son profil complet et son expérience internationale feraient de lui une pièce maîtresse du projet.

L’intérêt pour l’ancien Nantais s’explique par son exceptionnelle polyvalence : rapide, technique, intelligent dans ses déplacements, il est capable de faire briller un collectif tout en restant décisif dans la zone de vérité. Son prêt convaincant à la Juventus a confirmé tout son potentiel, que ce soit sous Thiago Motta ou Igor Tudor. En Italie, il a su faire l’unanimité, et la Juve ne cache pas son envie de prolonger l’aventure avec un joueur qui a conquis à la fois le vestiaire et les tribunes. Les clubs intéressés devraient ainsi passer à l’offensive dans les prochains jours mais une chose est sûre : tout le monde s’arrache Randal Kolo Muani sur ce mercato d’été.