Athletic : Aymeric Laporte forfait face au PSG

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Bilbao pour le compte de la 6e journée de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle le club espagnol va devoir se passer d’un élément important. Le défenseur Aymeric Laporte est en effet sorti sur blessure contre l’Atlético de Madrid et l’Athletic annonce un pépin musculaire. Une blessure qui le privera sans doute du match de C1.

«Le défenseur central a dû demander à être remplacé en première période. Le joueur Aymeric Laporte a été remplacé à la 33e minute du match disputé à San Mamés contre l’Atlético de Madrid après avoir subi une blessure musculaire au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche. Son état reste à évaluer», indique le communiqué. La durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, mais Laporte ne sera pas de la fête face au PSG.