Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Athletic : Aymeric Laporte forfait face au PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Aymeric Laporte @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Bilbao PSG Voir sur CANAL+

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Bilbao pour le compte de la 6e journée de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle le club espagnol va devoir se passer d’un élément important. Le défenseur Aymeric Laporte est en effet sorti sur blessure contre l’Atlético de Madrid et l’Athletic annonce un pépin musculaire. Une blessure qui le privera sans doute du match de C1.

La suite après cette publicité
Athletic Club
🚑 PARTE MÉDICO I Aymeric Laporte 👇

@ImqEuskadi I #AthleticClub 🦁
Voir sur X

«Le défenseur central a dû demander à être remplacé en première période. Le joueur Aymeric Laporte a été remplacé à la 33e minute du match disputé à San Mamés contre l’Atlético de Madrid après avoir subi une blessure musculaire au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche. Son état reste à évaluer», indique le communiqué. La durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, mais Laporte ne sera pas de la fête face au PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bilbao
Aymeric Laporte

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bilbao Logo Athletic Bilbao
Aymeric Laporte Aymeric Laporte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier