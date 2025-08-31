Menu Rechercher
BL : Cologne surclasse Fribourg

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
cologne @Maxppp
Cologne 4-1 Fribourg

Ce dimanche, Cologne défiait Fribourg. Vainqueur de leur premier match, les hommes de Luka Kwasnior avaient envie d’enchaîner face à leurs supporters contre Fribourg, battu la semaine dernière contre Augsbourg (1-3). Et au terme d’une prestation plus qu’aboutie, Cologne a accompli sa mission en surclassant son adversaire.

En première période, Kaminski a permis aux locaux de virer en tête (1-0, 35e). Au retour des vestiaires, Cologne a accéléré. Alors que Bülter a permis à Cologne de faire le break (47e), Thielmann a corsé l’addition en faveur des locaux (3-0, 56e). Saïd El Mala y est allé de son but avant qu’Eggestein ne sauve l’honneur des visiteurs en fin de match (84e). Score final : 4-1.

Pub. le - MAJ le
