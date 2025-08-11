Droits TV : les grandes annonces du nouveau diffuseur Ligue 1+ pour le retour de la Ligue 1

Nouvelle saison et nouveau diffuseur pour la Ligue 1. En effet, après le long mandat de Canal + comme diffuseur principal du championnat de France et l’émergence de beIN Sports, la Ligue 1 a ensuite connu quelques saisons mouvementées. Entre Médiapro et la chaîne Téléfoot, un court passage d’Amazon avec Prime Vidéo et puis la saison dernière et la plateforme britannique DAZN, les droits TV du football français traversent une crise. Et pour y mettre fin, la Ligue de Football Professionnel a décidé de créer sa propre plateforme par le biais de LFP Média avec Ligue 1+. Celle-ci connaît son grand lancement ce lundi avec plusieurs abonnements.

Ainsi, on retrouve une offre de lancement à 9,99€ au lieu de 14€99 pour les 3 premiers mois. Le pass Ligue 1 d’un engagement d’un an pour deux écrans sera à 14,99€ tandis que le pass mensuel est de 19,99€ sans engagement pour deux écrans. Le pass mobile est à 14,99€ sans engagement avec un écran tandis que le pass -26 ans est à 9,99€ sans engagement pour un écran. Ligue 1+ sera distribué sur les différents opérateurs Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free, DAZN, Samsung TV et via l’application. L’offre de DAZN qui est de 3 mois d’abonnement à 9,99€ par mois puis 9 mois à 14,99€ par mois avec engagement d’un an permet également d’avoir accès à 100% du foot italien, l’Eredivisie, la Jupiler Pro League et d’autres sports comme le basket, la boxe, le MMA, le kickboxing et le golf. L’offre de Prime Vidéo à 12,99€ avec engagement d’un an pour deux écrans, permet de favoriser les abonnés Amazon.

Ligue 1+ veut mettre les fans et les clubs au centre du projet

Un nouveau départ que le responsable éditorial de LFP Média, Jérôme Cazadieu a tenu à expliqué dans un entretien sur RMC. Et pour lui l’objectif premier et de renouer un lien de confiance avec le public : «nous devons être la chaîne des clubs et des fans. Il y a la volonté des fans de foot de faire l’union sacrée autour du foot français. C’est vrai qu’on les a maltraités ces dernières années. On veut recréer un feuilleton Ligue 1 qui s’était un peu essoufflé ces dernières années. Nous aurons un traitement éditorial assez important puisque nous prendrons l’antenne 1h30 avant le début du match vendredi et on rendra l’antenne sur le direct le dimanche soir à minuit. On sera attendus sur ce traitement éditorial.»

Et pour y parvenir, Ligue 1+ pourra s’appuyer sur de nouveaux journalistes (Thibault Le Rol, Smaïl Bouabdellah, Swann Borsellino ou encore Giovanni Castaldi) et consultants (Johan Djourou, Souleymane Diawara, Adil Rami ou encore Guillaume Hoarau) mais aussi des contenus exclusifs en collaboration avec les clubs de Ligue 1.« On a annoncé un certain nombre de visages et de dispositifs de couverture. Dès vendredi pour Rennes-Marseille, vous allez voir des changements. Le fait que les clubs soient partie prenante de la chaîne doit permettre un accès plus immersif à notre championnat», a confié Jérôme Cazadieu.

«On veut le montrer de manière différente, de façon plus scénarisée, avec des éléments dans les vestiaires, les échauffements avec le port d’un micro par des joueurs ou des préparateurs physiques. Et puis l’objectif est d’avoir plus accès aux joueurs pendant la durée du match, y compris pendant la deuxième mi-temps lorsque les joueurs ont été remplacés», a-t-il poursuivi. Alors que l’objectif de la LFP est d’atteindre le million d’abonnés d’ici la fin de la saison, Jérôme Cazadieu sait qu’il va falloir travailler dur pour convaincre : «les deux prochaines saisons seront difficiles. Ils sont devant un moment historique, on doit réussir ensemble.»