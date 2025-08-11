Menu Rechercher
Le président du Bayern Munich prend position pour Kingsley Coman

Kingsley Coman @Maxppp

Dernier sujet chaud en date au Bayern Munich, la continuité de Kingsley Coman (29 ans) au sein du club bavarois est remise en doute. L’ailier tricolore est proche de rejoindre la formation saoudienne d’Al-Nassr qui propose environ 30 millions d’euros pour le récupérer. La saison dernière, il avait marqué 9 buts et délivré 6 offrandes avec le Rekordmeister.

Ce dimanche, le président Herbert Hainer s’est exprimé sur le sujet dans des propos relayés par Kicker : «dans l’ensemble, je peux dire que nous sommes très satisfaits de notre équipe. Nous avons maintenant le luxe de voir ce qui se passe sur le marché au cours des trois prochaines semaines. Si un joueur souhaite partir, nous le rencontrerons bien sûr pour discuter et réagir en conséquence.» Une façon de dire que si départ de Kingsley Coman il doit y avoir, il sera sûrement remplacé.

